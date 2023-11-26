Meteoroloji uyardı: 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi

Türkiye hafta sonunu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında geçirecek. Hava sıcaklıkları bugünden günden itibaren mevsim normalleri altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

67 il için uyarı

Meteroroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Pazar günü için de 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod uyarılı iller

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tunceli ve Uşak

Turuncu kod uyarılı iller

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, ve Zonguldak

Bakan Yerlikaya'dan olumsuz hava paylaşımı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından pazar günü ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Vali Gül'den uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son değerlendirmelere göre İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, yağışların İstanbul genelinde pazar günü yer yer yağmur şeklinde olmasının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, yarın zamanla trakya'nın yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.