Afyonkarahisar'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce baba anne ve kızı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ve H.A. müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyyazı beldesinde de A.A., eşi H.A. ve kızı F.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

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