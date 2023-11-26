Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de

Tebliğ ile sağlanan desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Bitkisel üretimin artırılması ve üretim maliyetlerinin karşılanması adına çitçilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ile sağlanan desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğ, 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karara dayanılarak hazırlandı.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında belirlenen havzalarda 2023 yılı üretim sezonunda; Türkiye'de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak, çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Bu tebliğ mazot ve gübre desteği, fark ödemesi desteği, sertifikalı tohum, fidan, fide kullanım ve üretim desteği, yem bitkileri desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, bombus arısı kullanım desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği ve toprak analizi desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.