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Ankara'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte kent genelinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, bir apartmanın dış cephesindeki metal kaplama uçtu. Yağış ve rüzgar nedeniyle teleferik seferleri durduruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 15:39, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 15:40
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Ankara'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı noktalarda ağaçlar devrildi, bazı ağaç dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Ayrancı Mahallesi'nde dün akşam rüzgarın etkisiyle lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Sincan Göktuğ Sokak'taki bir parktaki ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kent genelinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı.

Elvankent'te bir sitedeki bloklardan birinin dış cephesindeki metal kaplamalar, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı da sabah saatlerindeki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle durduruldu.

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