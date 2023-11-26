Seçil Erzan kimden ne aldı, kime ne ödedi? Fatih Terim'den ilk açıklama

Konuşulan para tam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira.

Para trafiğinde Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de var. Şimdiyse paranın nereye gittiği konuşuluyor. Star TV'nin haberine göre Seçil Erzan merak edilen paranın trafiğini anlatıp, listesini bile tutmuş.

"Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi." diyen Seçil Erzan'ın verdiği isimlerden biri de "3 aldıysam 5 ödedim" dediği eski futbolcu Semih Kaya.

Erzan ifadesinde "Fon adıyla Semih Kaya'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım." dedi. Para trafiğinde iş insanı Atilla Baltaş'ın adı da geçiyor.

Erzan, Baltaş ile ilgili olarak "Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı." suçlamasında bulundu.

TEFECİLER DE İŞİN İÇİNE GİRMİŞ

Seçil Erzan eski futbolcu Ayhan Akman hakkında da aldığı parayı fazlasıyla geri verdiğini, hatta alacağının bile olduğunu söylüyor.

Para trafiğine tefeciler de dahil olmuş. Seçil Erzan kendisine imzalatan boş senetlerinde icraya verildiğini öne sürüyor.

Erzan, tefecilerle olan ilişkisini "Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha verdi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim." sözleriyla anlattı.

Erzan, "Babamın kefen parasını bile aldılar" dediği isimlerle arasındaki para trafiğinin listesini bile tutmuş. O listede Fatih Terim'in de adı var. Belgeye göre, Fatih Terim'in 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1.5 milyon dolar olarak geri aldığı öne sürülüyor.

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

29 kişinin şikayetçi olduğu soruşturmada 18 kişininde mağdur olduğu yer alıyor.

Tüm bunlardan sorumlu tutulan Seçil Erzan hakkında ise 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede adı geçmeyen ancak soruşturma kapsamında ifadesi alındığı ortaya çıkan Fatih Terim de karşı atağa geçti.

Terim, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun" açıklamasında bulundu.