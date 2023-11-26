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Yüksek kazanç vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

Kayseri'de yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle 18 kişinin piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan döviz, altın ve aracını alarak dolandıran A.S. isimli kişi yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 16:50, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 16:51
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Yüksek kazanç vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

Kayseri'de A.S. isimli kişi, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığını, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda fiyat aralığının düşük olduğunu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçlarını aldı.

Bir süre sonra yaptıkları yatırımın kendilerine verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi.

İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli, adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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