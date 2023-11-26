Özgür Özel'den Meral Akşener ile görüşme sorusuna yanıt

Yerel seçim yaklaşıyor. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimde CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

İttifak ihtimaline ilişkin açıklamalar birbirini izlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezen Özel, Akşener sorusuna, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.