Çarşambaspor-Perşembespor maçında kazanan yok

Son dakikaları heyecan dolu maçta 90+5'te Hayri Kıcıkoğlu'nun golüyle Çarşambaspor durumu 3-3'e getirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

"Gün-Clasico" olarak değerlendirilen derbi mücadelesinde Perşembespor, ilk yarıda Mustafa Batuhan Akıncı, Yasin Öztop ve Tansu Yazıcı ile 3 gol buldu.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Çarşambaspor ve Perşembespor karşı karşıya geldi.

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