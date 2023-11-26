İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu vurulan kişi yaşamını yitirdi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 17:42, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 17:43
İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesine ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Alaşarlı Mahallesi'nde askere gidecek R.Ö. için düzenlenen eğlencede silahla ateş açılması sonucu Erkan Günay vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Günay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Günay'ın cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili olarak H.A.I. ve Ü.Ç. gözaltına alındı.