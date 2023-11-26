Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın listede olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta düzenlenecek seçim öncesi Başkan adayı Hasan Arat yönetim kurulu listesini açıklamaya başladı.

Arat, seçim öncesi Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz efsanesinden Feyyaz Uçar'ın yeni yönetim kurulunda yer alacağını açıkladı.

Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum:

FEYYAZ UÇAR

Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle "Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu" ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum."

FEYYAZ UÇAR KİMDİR?

"Futbola Avcılar Kulübü'nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı'na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.

BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu.

Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığımız şampiyonlukta Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı."