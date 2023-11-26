Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı; 5 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesindeki Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Uyuşturucu satışı sırasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürülen kavgada Ç.O., tabanca ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.O. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüpheliler E.Ö., H.M.P., M.M.Ü., Y.S. ve B.Ö. suç aleti kuru sıkıdan bozma tabanca ve 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.