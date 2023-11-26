11 yaşındaki çocuk traktörle ölüme yol açtı
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 20:05, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 20:06
Erzurum'un Gaziler Mahallesi'nde 11 yaşındaki F.Ş, tarla dönüşü kullandığı traktörü karşı yönden gelen aracı görünce sağ şeride almak istedi.
Bu esnada traktörün ön kısmında oturan Orhan Kamacı (67), dengesini kaybedip düşerek tekerleklerin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözetim altına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.