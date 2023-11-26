Alejandro Garnacho'dan muhteşem gol

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Sean Dyche'ın ekibi Everton ile temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan bu karşılaşmanın ilk yarısında ise futbolseverlerin gözlerinin pasını silen bir gol atıldı. Maçın henüz ilk dakikalarında sahneye çıkan Alejandro Garnacho, harika bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Diogo Dalot sağ kanatta sıfıra kadara inerek ortaladı, Alejandro Garnacho penaltı noktasının solundan harika bir röveşata vuruşuyla topu kalecinin solundan tam köşeden ağlara gönderdi.

Arjantinli genç futbolcunun attığı bu inanılmaz gol ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Hücum oyuncusun kaydettiği gol birçok beğeni aldı.

Ronaldo'nun sevincini yaptı

19 yaşındaki oyuncunun attığı golden sonra ise Cristiano Ronaldo ile özleşen sevinci yapması dikkatlerden kaçmadı.