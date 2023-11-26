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Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu

Uzun yıllardır devam eden bilgi yarışmasında sorulan sorular dönem dönem gündem oluyor. Yayınlanan son bölümde 100.000 TL ödüllü soru ise hem yarışmacının hem de izleyicilerin kafasını bir hayli karıştırdı.Yarışmacıya sorulan soru şu şekildeydi: - ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 23:27, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 23:31
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Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu

Geçtiğimiz hafta Eyüp İşler'in 5 Milyon TL'lik soruyu açması ve sonrasında soruya yanlış cevap vermesiyle adından söz ettiren Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yeni bir heyecan yaşandı. 100.000 TL ödüllü soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşam 1069. bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

100.000 TL'LİK SORU KAFA KARIŞTIRDI

Uzun yıllardır devam eden bilgi yarışmasında sorulan sorular dönem dönem gündem oluyor. Yayınlanan son bölümde 100.000 TL ödüllü soru ise hem yarışmacının hem de izleyicilerin kafasını bir hayli karıştırdı.

Yarışmacıya sorulan soru şu şekildeydi: - ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

A)Kamu Personel Seçme Sınavı
B)Kamuya Personel Seçme Sınavı
C)Kamuda Personel Seçme Sınavı
D)Kamu Personeli Seçme Sınavı

Cevap: A- Kamu Personel Seçme Sınavı

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre KPSS'nin açılımı Kamu Personel Seçme Sınavı'dır.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın izleyicileri ise sorunun cevabını merak ettiler. Sosyal medyada bir anda gündem olan soru için kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Birçok kullanıcı soru için 'Sanki biliyormuşum ama bilmiyormuşum da', 'Çok kolay sorular çıkıyor derken gelen soru', 'Şimdi biz hangi sınava giriyoruz', 'Doğru bildiğim yanlış çıktı' gibi yorumlarda bulundu.

Yarışmacı soruya yanlış cevap vererek 100.000 TL ödülü kaybetti.

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