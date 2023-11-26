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Karagümrük'ten ağır sözler: Ahlaksızlar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç aranın ardından 3 puana ulaştı. Fatih Karagümrük maç sonrası hakem ve VAR hakemine ağır eleştiri getirdi

Haber Giriş : 26 Kasım 2023 23:38, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 23:41
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Karagümrük'ten ağır sözler: Ahlaksızlar

Fatih Karagümrük maç sonrası hakem ve VAR hakemine ağır eleştiri getirdi.

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in pozisyonunda VAR'daki hakemin penaltıyı vermediğini vurgulayarak,

"Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara hizmet ettiği yere Allahtan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR'daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam yorumcu arkadaşlar da burada sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen 11 arkadaşlar, sağlık ekibimiz, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe, ligde 2 maçın ardından güldü

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