27 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere İspanya'nın Barselona kentini ziyaret edecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüşecek.

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