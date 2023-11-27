27 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
27 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüşecek.
(Ankara/14.30/19.00)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00)
3- CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
(Ankara/11.00/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere İspanya'nın Barselona kentini ziyaret edecek.
(Barselona)
2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısına katılacak.
(Bakü)
3- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)