Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı başladı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yeniden kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek mevkiinde de etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar off-road araçları ile yüksek kesimlere çıkarak o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.