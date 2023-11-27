İstanbul'da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

Apartman yöneticisi Tuncay Erkova, çökme sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Toprak kaymasının ardından apartmanımızın arkasındaki istinat duvarı çöktü. Komşular çökme seslerini duyunca bizi uyardılar. Olay yerine gelen ekipler, tedbiren binayı boşaltmamızı istedi." dedi.

Bu sırada temelin yanındaki 5 katlı binaya ait bahçenin istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine bina sakinleri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

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