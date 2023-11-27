Ankara'da eşini tabancayla öldüren bekçi aynı silahla intihar etti

Olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

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