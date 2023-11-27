Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı
Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 07:31, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 07:32
İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.
Olay anında bu mevkide bulunan 4 asker yaralandı. Askerlerin 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbiren gözlem altında tutuldukları öğrenildi.