Çiftçi hiç zarar etmeyecek

Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Çalışan emekliye ikramiye 15 Aralık'ta
Çalışan emekliye ikramiye 15 Aralık'ta
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çiftçi hiç zarar etmeyecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, tarımda planlı üretimin kısa sürede devreye gireceğini söyledi. Gezginç, "Yeni sistemle birlikte ülke içindeki arz-talep dengesi sağlanacak. Çiftçi bizim ek dediğimiz üründen zarar ederse zararı karşılanacak" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 08:15, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 07:53
Yazdır
Çiftçi hiç zarar etmeyecek

Planlı ve dengeli üretim ile kaynak israfını yüzde 80'e kadar azaltmayı planlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili altyapı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yeni Şafak'a konuşan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, sistemlerin büyük bir çoğunluğunun hazır olduğunu ve kısa sürede tarımda planlı üretimin devreye gireceğini belirtti. Gezginç, sistemlerin kullanılmaya başlamasının ardından 3 yıl içerisinde planlı üretimin tam anlamıyla halk tarafından benimseneceğini ifade etti. Gezginç, üreticinin yapması gereken tek işlemin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden tarlasında değerlendireceği ürünleri seçip ekmek olduğunu söyledi.

KAYNAKLARI DOĞRU KULLANACAĞIZ

Yeni tarım sistemi sayesinde ürünlerin tamamının ihtiyaç olduğu kadar üretileceğini dile getiren Gezginç, "İhraç edebilmek için üretimi arttırdığınızda başka bir ürünün yetiştirilmesinden feragat ediyorsunuz. Bu sefer diğer ürünün ülke içine arzında bir problem yaşanıyor. Ancak bu yeni sistemle birlikte ülke içindeki arz-talep dengesi tam anlamıyla sağlanacak ve hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Bugün bir kilogram buğday yetiştirebilmek için 1.000 litre su harcıyoruz. Artık kaynaklarımızı akıllıca ve doğru kullanacağız. Ayrıca çiftçi bizim ek dediğimiz üründen zarar ederse zararı karşılanacak" diye konuştu.

ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANACAK

Üretim planlaması ile çiftçiye üretim yapacağı yere göre üretebileceği ürünleri sistemin sıralayacağını anlatan Gezginç, şunları kaydetti: "ÇKS kaydı yaptırmak oldukça kolaylaştırıldı. Artık ne ekildiği bilindiği için arz-talep dengesi de önceden belli olacak. Sistem zaten nerede ne yetiştirildiğine göre tasarlandı. Tek bir ürüne yığılmanın, çiftçinin 'Bu sene hasat pek kazandırmadı' demesinin önünü almış oluyoruz."

Hayvancılık destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla uygulanacak birçok destek kalemini yüzde 100-150 artırdı. Bu kapsamda, 12 bin lira olan sürü yöneticisi desteği, yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği hayvan başına 2 bin lira olacak. Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına 149 TL mazot ve gübre desteği ödenecek. Desteklerden yararlanmak isteyenler, taleplerini 29 Aralık'a kadar bildirecek.

Arsa ve tarla satışlarında rekor

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1 milyon 176 bin, 2020'de 1 milyon 17 bin, 2019'da 828 bin, 2018'de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi.

YOĞUN TALEP VAR

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu. Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Mega kentte artık toplu iş merkezlerinin daha çok ilgi gördüğünü kaydeden Bilgiç, kendilerinin de bu yüzden akıllı ticaret ve iş merkezleri projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber