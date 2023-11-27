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Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu: Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu İnebolu'da, Kamboçya bayraklı "Vamos" isimli yük gemisi karaya oturdu. 12 kişilik mürettabı kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 08:04, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 08:05
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Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu: Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin mürettebattan 3 kişiyi kurtardıkları, diğerleri için de çalışma yürüttükleri öğrenildi. Kurtarılan gemi personelinden biri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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