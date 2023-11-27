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Taylandlı rehinelere özgürlüğü Erdoğan getirdi

Katar ve Mısır çözüm bulamayınca MİT, Erdoğan'ın talimatıyla devreye girip yolu açtı. Hamas "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Taylandlı rehineleri bıraktık" dedi.

Haber Giriş : 27 Kasım 2023 08:09, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 08:11
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Taylandlı rehinelere özgürlüğü Erdoğan getirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında verilen insani ara dördüncü gününe girerken MİT'in nefes kesen bir rehine diplomasisi yürüttüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı talimatla harekete geçen MİT'in, rehine takası için yürütülen süreçte aktif rol oynadığı ifade edildi. Katar ve Mısır öncülüğünde devam eden anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından önceki gün de ikinci esir takası gerçekleştirildi. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi teslim ettiğini duyururken, İsrail de Filistinli 39 tutukluyu serbest bıraktı.

KALIN DEVREYE GİRDİ

MİT kaynaklarından edinilen bilgiye göre, serbest bırakılan 4 Taylandlı için Katar ve Mısır'ın görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye bizzat MİT Başkanı İbrahim Kalın girdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları ile yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ardından 4 Taylandlı esir Kızılhaç'a teslim edildi.

ALGI OPERASYONU

Meksika'dan Tayland'a, ABD'den Almanya'ya birçok ülkenin Ankara'dan rehineler konusunda devreye girmesi için isteklerinin bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes görüşmelerinde MİT'in masada olduğunu, Türkiye'nin adının öne çıkmamasının yürütülen bir algı operasyonu olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir süreç yönetildiyse bir benzerinin de İsrail ve Hamas arasında devam ettiğinin altını çizen yetkililer, sürecin tıkandığı noktada MİT'in devreye girdiğini ve krizi çözümle sonuçlandırdığını ifade etti.

BOMBARDIMAN ENGELLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Batı ülkeleri haricinde Arjantin, Tayland ve Tanzanya, Hamas'ın elinde bulunan vatandaşları için Türkiye'ye resmi başvuruda bulunarak, yardımcı olmasını istedi. Yetkililer, Hamas'ın özellikle kadın ve çocuk rehineleri serbest bırakmaktan yana olduğunu ancak, ağır bombardımanın bugüne kadar buna engel olduğunu kaydetti. Bölgede ateşkesin geçici bir çözüm olduğunu, iki devletli bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan MİT kaynakları, İsrail veya Hamas olmasa bile savaştan yana olan 3. bir tarafın ateşkesi sabote edebileceğine dikkat çekti.

Bu arada konuyla alakalı olarak Hamas da "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına cevap olarak, Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

TÜRK BASINI BÜYÜK ROL OYNADI

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Filistinlileri temsil eden Fransız Avukat Gilles Devers, Türk basınının çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtlamada büyük rolünün olduğunu açıkladı. Devers, Gazze'de soykırım yaşandığını belirterek, bölgeye 4 günde, Amerikan ordusunun Afganistan'da bir yılda kullandığı kadar bomba atıldığını söyledi.

NETANYAHU: ATEŞKES UZAYABİLİR

Dün esir takasının üçüncüsü tamamlandı. Hamas, 14 İsrailli, 3 Taylandlı, 1 Rus ve dört yaşındaki ABD'li bir kız çocuğunu Kızılhaç'a teslim etti. İsrail ise tutuklu bulunan 39 Filistinli çocuğu serbest bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden "Daha çok vatandaşımızın bırakılmasını bekliyoruz. İnsani aranın uzatılması için de çalışıyoruz" dedi. Hamas da daha fazla esirin serbest bırakılması için ateşkesi uzatmaya çalıştıklarını bildirdi. Netanyahu ise "Serbest bırakılacak her 10 İsrailliye karşılık insani ara bir gün uzatılabilir" diye konuştu.

YEŞİM ERASLAN

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