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Rusya ve Türkiye doğalgaz merkezi için yol haritasında anlaştı

Rusya ve Türkiye'nin ortak olarak geliştirmek istediği enerji merkezi için Trakya seçildi. 2024 yılında tamamlanması planlanan merkez ile Türkiye doğalgazda merkez ülke haline gelecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 08:48, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 08:51
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Rusya ve Türkiye doğalgaz merkezi için yol haritasında anlaştı


Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor. Trakya'da yer tespit çalışmaları da devam ederken, merkezin 2024 yılında kurulması hedefleniyor.

Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkezi için altyapısı hazır durumda. Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüştü.

Novak, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söyledi. Novak, "Gaz merkezi konusunda Gazprom ile Botaş şirketi arasında yakın bir etkileşim var. Şu anda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılıyor. Türk heyeti gelişmeleri öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor" dedi.

7 AYRI HAT GEÇİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başlarında St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus enerji şirketi Gazprom'la Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gazprom'la ve bu projedeki ortaklarımızla özellikle elektronik bir ticaret platformu kurulmasını istişare ediyoruz. Bunun çok uzun bir süre almayacağına inanıyorum. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz" dedi. Topraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip:

RUSYA - TÜRKİYE DOĞALGAZ BORU HATTI (BATI HATTI): Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi 14 milyar metreküp.

MAVİ AKIM DOĞALGAZ BORU HATTI: Bu hatta doğalgaz, Rusya Federasyonu'ndan Karadeniz geçişli şekilde Türkiye'ye ulaşıyor. Anlaşmaya göre, Türkiye'ye bu hattan yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz gönderiliyor.

DOĞU ANADOLU DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI (İRAN - TÜRKİYE): İran doğalgazının Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alınan hat, Doğubayazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor.

BAKÜ-TİFLİSERZURUM DOĞALGAZ BORU HATTI (BTE): Azerbaycan'ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şahdeniz sahasında üretilen doğalgaz Türkiye'ye ulaştırılıyor. Hatta 2007'den beri gaz akışı sürüyor.

TÜRKİYEYUNANİSTAN DOĞALGAZ ENTERKONNEKSİYONU (TYE): Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) Programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk aşaması olan hat, İpsala sınır noktasında Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de sona eriyor.

TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP): Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29.7 milyar metreküpe ulaştı.

TÜRKAKIM: Hat, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

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