Hırsızlık suçundan aranan 2 kuma evin gizli bölmesinde yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kuma, saklandıkları evdeki gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Dron yardımı ile havadan ve karadan yapılan fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) isimli kadın ile hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.G. (44) adlı kadın, evlerindeki gizli bölmede yakalandı.

Kuma oldukları öğrenilen 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.