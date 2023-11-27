Öğretim elemanları istifa ettiğinde memur olarak atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, bu Kanunun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsadığı, aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise, öğretim elemanlarının; öğretim üyeleri (profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri), öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluştuğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde, memurlardan çekilenlerin ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunda, uygun yollarla çekilenlerin 6 ay geçmeden, çekilmiş sayılanlar ile uygun suretle çekilmeyenlerin 1 yıl geçmeden, çekilmede devir teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin 3 yıl geçmeden, olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usullerine uymayanların hiçbir surette yeniden Devlet memurluğuna alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim elemanlarının istifa etmesi durumunda 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına atanmasında anılan Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.



