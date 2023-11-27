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Nöbetçi noter uygulamasından kaç kişi yararlandı...Bakanlık sayıları açıkladı

Adalet Bakanlığı, nöbetçi noter uygulaması sonrasında, nöbetçi noter uygulamasından yararlanan işlemlerin sayılarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 09:46, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 09:50
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Nöbetçi noter uygulamasından kaç kişi yararlandı...Bakanlık sayıları açıkladı

Adalet Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

NÖBETÇİ NOTERLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA 2 MİLYON 374 BİN İŞLEM YAPILDI

Vatandaşların yoğun ilgisini gören Nöbetçi Noterlik uygulamasında hizmetin başladığı günden bu yana 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.

Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine Kovid-19 sürecinde bir sürecinde yaklaşık 1,5 yıl ara verilmişti.

İl ve bazı ilçelerde hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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