Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Yatırım Tahhütlü Avans Kredisi Programı hakkında 'hayırlı olsun' temennisiyle açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 10:09, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 10:13
Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
Önemli bir program.
Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.
Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.
Ülkemiz için hayırlı olsun.
Önemli bir program.Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 27, 2023
Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.
Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai. https://t.co/4llTJzAw9I