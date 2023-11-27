Altının gramı 1870 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 1859 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1870 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 75 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test ederken, şu sıralarda 2 bin 10 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesinin, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.