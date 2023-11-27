Hopa'da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu
Hopa'da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 10:38, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 11:17
Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.
Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin'in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi. Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor.