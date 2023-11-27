Aldatıldığı gerekçesiyle eşi bıçakla üzerine yürüdü, kendisini 2.kattan aşağıda buldu

Yere düştüğünde vücudunda kırıklar oluşan kocasının başında bıçakla bekleyen öfkeli kadın meraklı komşularına "Beni aldatmanın bedeli bu gördünüz mü?" diye bağırdı. Kadın gözaltına alınırken, eşini aşağıya ittiği iddialarını kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, G.K. (33) isimli kadın, kendisini aldattığı şüphesiyle evde tartıştığı kocası Y.U.'nun üzerine bıçakla yürüdü. Y.U. bir süre sonra 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşmüş halde bulundu. Yere düştüğünde hareketsiz halde kalan kocasının yanına elinde bıçakla inen G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, ''Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgi soruşturma başlattı. Gözaltındaki G.K. kocasını ittiği iddialarını kabul etmeyip aşağıya kendisinin atladığını söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.