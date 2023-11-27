Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Şehit Necdet Çalış'ın naaşı Adana'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi Erzincan'a, Fevzi Kızıltaş'ın naaşı ise Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı.

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