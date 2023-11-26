Ağrı'da park halindeki iki tır yandı

Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında park halindeki 2 tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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