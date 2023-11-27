'Özel uçak, iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı'
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 12:26, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 13:02
- Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.