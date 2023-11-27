18 ilde terör operasyonu: 98 gözaltı
PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 12:27, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 13:00
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.