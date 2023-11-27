Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi

Olay Uğur Mumcu Kavşağı'nda yaşandı. Limana ulaşan demiryolunun araçların geçiş güzergahı olan kavşaktan geçmek isteyen bir makinist ambulansı görünce treni durdurdu. Ambulansın yaklaşması üzerine yol veren makinist bir süre ambulansın geçişini bekledi. Ambulansın geçmesinin ardından treni yeniden hareket ettiren makinist limana ulaştı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlara şahit olan vatandaşlar ise makinistin davranışını alkışladı.