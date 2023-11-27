Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, işe gitmek üzere evden çıkan iki çocuk annesi J.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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