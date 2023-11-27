Kasımpaşa teknik direktörü istifa etti
Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 13:39, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 13:40
Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."