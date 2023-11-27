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Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü

Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 14:03, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 14:04
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Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere geldiği İspanya'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

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