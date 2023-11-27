Kalp krizi geçiren genç Astsubay hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı, Jandarma Astsubay Mehmet Ali Yelmen (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 14:38, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 15:18
Şanlıurfa'da görev yapan Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Mehmet Ali Yelmen, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Geçen sene göreve başlayan Mehmet Ali Yelmen'in Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Erdal Yelmen'in oğlu olduğu öğrenildi.