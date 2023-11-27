AK Parti MYK toplandı

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. Toplantının gündeminde İsrail-Hamas çatışmasının yanı sıra, yüzde 50+1 tartışması olacak. Toplantıda, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki krizine de bir parantez açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yüzde 50+1 tartışması, İsrail-Hamas çatışmasında ateşkesin sağlanması ve Yargıtay-Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan polemik gibi kritik iç ve dış başlıklar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşünde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçilme şartı olan yüzde 50+1'in değişmesi gerektiğini belirterek, "50+1 mecburiyeti, partileri yanlış yollara sevk ediyor" demişti.

ERDOĞAN'A DESTEK AÇIKLAMALARI

Bu çıkışın ardından parti kurmaylarından, Erdoğan'ı destekleyen açıklamalar geldi. MYK toplantısında 50+1 şartının gözden geçirilmesi, anayasa değişikliğinin gündeme getirilip getirilmeyeceği masaya yatırılacak.

Toplantının gündeminde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan polemik de olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği anayasal ve yasal düzenlemelerin nasıl olabileceği incelenecek. Anayasa Mahkemesine 'Bireysel başvuru üzerinde mi? Yeniden yargılama şartları üzerinde mi?' yasal düzenlemeye gidileceği başlıkları mercek altına alınacak.