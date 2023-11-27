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İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Fiyatlar ise ortalama yüzde 30 geriledi. Oto galericiler piyasadaki durgunluğun bir süre daha devam edeceğini ve fiyatların da yüzde 35'lere kadar gerileyeceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 15:27, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 15:37
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İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Yaklaşık üç ay içerisinde fiyatlarda yüzde 30 gerileme yaşandı. Talebin olmadığını belirten galericiler, durgunluğun bir süre daha devam edeceğini söyledi. İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 35'lere kadar gerileyeceği öngörülüyor.

"Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor"

İkinci el otomobil piyasasının durgun devam ettiğini belirten galerici Yılmaz Kebapçı, "Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda köpük kalktı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi stokçuların aradan çıkması ve talep de büyük oranda düştü. Şu anda fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Sıfır araçlarda da ilan yoğunluğu olmaya başladı. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması" şeklinde konuştu.

"İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi"

İkinci el otomobil piyasasında ki durgunluğun 3 aydır devam ettiğini vurgulayan oto galerici Gökhan Ardeşen, "Bu durgunluğun yakın zamanda biteceğini düşünmüyoruz. Fiyatlardaki düşüş ortalama en yüksek seviyeden yüzde 30 geri geldi. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde de yüzde 35'lere kadar gerileyeceğini düşünüyoruz. Talep ise eskiye göre çok fazla yok. Yatırım için lüks araç alan vatandaşlar araçlarını elden çıkartmak istiyor. Yatırımcı oldukları içinde faize yöneliyorlar. Bununla birlikte sıfır araçlarda yapılan kampanyalar nedeniyle de aracını satıp model yükseltmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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