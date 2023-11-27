Türkiye'nin en soğuk ili eksi 11,3 ile o il oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11,3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 11,3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10, 2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı'nın Ilgaz dağı oldu.