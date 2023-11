İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Ümit Dikbayır'ın iddialarına açıklama

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partinin yerel seçimlere yönelik aday belirleme süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra 4 il, 40 ilçe ve beldelerle birlikte 59 yerleşim yerinde adaylarını belirlediklerini kaydeden Zorlu, bu hafta 12 adayın daha belirlenerek, kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

KKTC'de yabancıların mülk edinmesi konusunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme geldiğini anımsatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu hususta Dışişleri Bakanlığı, KKTC'de yabancıların mülk edinmesinin takibinin yapıldığını beyan etmiş olsa da KKTC'de yabancıların mülk edinmesi konusunu endişeyle takip ediyoruz. Özellikle İsraillilerin KKTC kanunlarının; yabancıya yapılan taşınmaz satışının tapu kaydına geçirilmesini düzenleyen hükümlerinin etrafından dolanmak suretiyle mülk edindiği yönündeki iddialar gelecek adına son derece tehlikelidir. Nitekim, KKTC'de Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre 2021'in Ocak ayı ile 2023'ün Ağustos'u arasında yaklaşık 7 bin yabancının taşınmaz edindiğini görüyoruz. Bu veriler ise gerek yüz ölçümü gerekse nüfus bakımından bir ada ülkesi olan KKTC'de güvenlik zafiyeti yaratabilecek boyuta gelmiştir."

- "An itibarıyla Özel'in Genel Başkan'ımızdan randevu talebi yok"

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'bazı emniyet müdürlerinin otel işlettiği, öksüz kızların fuhuşta kullanıldığı' iddialarının ardından bir gelişme oldu mu?" şeklindeki soru üzerine Zorlu, "Konu çok hassas bir süreçte olduğu için belirli yönleriyle kamuoyuyla paylaştık. İçişleri Bakanlığı tarafından inceleniyor. Oradan da bir açıklama gelmedi. Bu önemli meseleyi takip edelim. Bu sürecin layıkıyla çözümlenmesi adına sessizliğimizi korumak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Zorlu, İYİ Partinin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmak yönündeki kararında Ankara ve İstanbul özelinde bir geri dönüşün mümkün olup olmadığının sorulduğu, Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Divanımızda Sayın Mansur Yavaş'ın ziyareti ve içeriğiyle ilgili bir değerlendirme oldu. Sayın Yavaş'ın ziyaretinde Sayın Özgür Özel'in selamını getirdiler. Bunun dışında bir değerlendirme olmadı. Genel İrade Kurulumuzun aldığı bir kararı var, siyasi partiler yetkili organlar eliyle, onların aldığı kararların hayata geçirilmesi yoluyla idare edilir. Biz de bu esas üzerinden kararımızı en etkin bir biçimde hayata geçirmek için çalışıyoruz. An itibarıyla Sayın Özel'in Genel Başkan'ımızdan bir randevu talebi yok."

- "Kendisini çok iyi yetiştirmiş bir Türk evladından bahsediyoruz"

"Son dönemde parasal konular ve tacizin de aralarında olduğu iddiaları kurumsal olarak yargıya taşıma girişimlerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Zorlu, "Sayın Dikbayır'ın iddiaları çerçevesinde çok derinlikli bir değerlendirme yapmayacağım. Sebebi partimizin kuruculuğunu yapmış bir kişi. Bu konuyla ilgili Disiplin Kurulumuzda süreç devam ediyor. Tebliğ yapıldı, bugün ya da yarın ulaşabilir. Sonrasında bir savunma süresi var. Kendi mecrasında yürüyen ve mahremiyeti olan bir konu olduğu için de sürecin ve disiplin soruşturmasının içeriğine yönelik bir bilgi vermem doğru olmaz." dedi.

Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili iddialara da değinen Zorlu, şunları söyledi:

"Sayın Fatih Akşener ile ilgili bir konu geçti. 39 yaşında kendisini çok iyi yetiştirmiş bir Türk evladından bahsediyoruz. Sayın Genel Başkan'ımızın ailesiyle ilgili olduğu için cevaplama yoluna gidiyoruz. Fatih Bey bizim için çok önemli. Her bir milletvekilimiz, her bir Divan üyemiz, Genel İdare Kurulu üyemizin görüştüğü, görüş alışverişi yaptığı bir kişi. Her şeyden önce bizim bir emanetimiz. O iddiayla ilgili de şunu söyleyeyim; Fatih Bey'in yetkinliğini sorgulamak durumunda değilim, böyle bir şey de yapmam doğrusu. Ama ben şahsım adına ortaya koyduğu değerlendirmeler ve vizyonun da bizim için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Burada bir para dağıtılması ifadesi kullanıldı. Bizim o süreçte isimlerini de gerektiğinde açıklayabileceğim iki milletvekilimizin gönüllülük esasına ilişkin olarak, kampanyanın öncü ekip liderlerine verilmiş bir katkı. Bunun hesap noktasında verilemeyecek bir şeyi yok. Her şey ortada."