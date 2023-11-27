Dalgalara kapılan 2 kişi kaybolmuştu: Valilik açıklama yaptı

Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Meclis'te yoğun hafta
Meclis'te yoğun hafta
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dalgalara kapılan 2 kişi kaybolmuştu: Valilik açıklama yaptı

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 18:15, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 18:21
Yazdır
Dalgalara kapılan 2 kişi kaybolmuştu: Valilik açıklama yaptı

İlçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi.

Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekiplerin marifetiyle arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınaklarında dalgalara kapılan bir kişi, balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Araklı ilçesinde bir genç, fotoğraf çektiği dalganın yükselmesi üzerine denize düşmekten son anda kurtuldu.

Trabzon genelinde belediyeler ve emniyet güçleri, sürekli anonslarla vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber