Dalgalara kapılan 2 kişi kaybolmuştu: Valilik açıklama yaptı

İlçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi.

Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekiplerin marifetiyle arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınaklarında dalgalara kapılan bir kişi, balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Araklı ilçesinde bir genç, fotoğraf çektiği dalganın yükselmesi üzerine denize düşmekten son anda kurtuldu.

Trabzon genelinde belediyeler ve emniyet güçleri, sürekli anonslarla vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyarıyor.