Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürüyor. Polat çiftininin milyonlarca liralık kara para trafiği yönettiğinden kuşku duyuluyor. Polat ailesinin muhasebe işlerine bakan Zümrüt Yerebakan, itirafçı olunca, önemli bilgiler verdi. Yerebakan, 1 milyar liralık naylon fatura kesildiğini, yabancılardan şirket alındığını, şirketlerin tasfiye sürücine sokulduğunu, stok affı başvurusu yapıldığını ve sahte faturalar kesildiğini söyledi.

Fenomenlerin vergi düzenlemelerine uyma konusunda sorunlu davrandıkları biliniyor ancak kara para aklama ve örgütlü olarak bu yasadışı işe yönelmeleri endişe yarattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu vahim bir tabloyu görünce fenomenlerin tümünü mercek altına aldı.

Fenomenlere yönelik kara para suçlamasıyla birlikte, suçun niteliği ve fenomenlerin başka ülkelerde de bu tür işlere karışıp karışmadığı merak ediliyor.

İKİ DOLANDIRICILIK ARASINDA İNANILMAZ BENZERLİK!

Türkiye'deki suçlamalarla benzer bir olay birkaç yıl önce Kuveyt de yaşandı ve neredeyse aynı yöntem söz konusu.

"Siberaklama" olarak adlandırılan, sosyal medya fenomenlerinin adının karıştığı bu tür olaylarda Boutiqaat skandalı ayrı bir yere sahip. Bu kara para aklama dosyası Türkiye ile birebir aynı özellikleri içeriyor: milyonlarca takipçisi olan fenomenler, krem ve güzellik malzemesi satışı, buna bağlı güzellik merkezleri ve internet üzerinden yapılan milyonlarca liralık hayali satışlar. Kuveyt'teki skandala 10 fenomenin ismi karıştı. Bütün fenomenler de Türkiye'de olduğu gibi, lüks arabalara biniyor, hızla zenginleşiyor ve sosyal medyadan şımarıkça paylaşımlar yapıyordu.

BOUTIQAAT SKANDALI NEDİR?

2020 yııl sonunda patlayan Boutiqaat skandalında, fenomenlerin bir alışveriş sitesi üzerinden milyonlarca dolarlık kara para aklamaya çalıştığına yönelik bulgulara ulaşıldı.

Kuveyt Başsavcısı Dherar Al-Asousi, soruşturma sırasında hemen 10 sosyal medya fenomeninin varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulmasını emretti ve yetkililer fonların kaynağını araştırırken bu kişilerin ülkeyi terk etmelerini engelleyen bir seyahat yasağı getirdi.

Kuvety'de fenomenlerin hesaplarında aniden 30 milyon dolarlık artışlar görülmüştü. Reklam geliri, güzellik malzemesi satışı ve güzellik merkezleri gelirlerinin banka hesaplarında bu kadar artışa neden olmayacağı anlaşıldı ve uzun bir soruşturma süreci başladı.

Fenomenlerin Kuveyt'in önde gelen güzellik e-ticaret platformu Boutiqaat'ı kullandığını iddialar arasındaydı. Hayali satışlar ve müşterilerle, milyonlarca dolarlık siparişler oluşturuluyor, hayali satışlardan gelir elde edilmiş gibi gösteriliyordu.

Şüpheliler arasında Instagram'da "Gerçek Fouz" adıyla tanınan 29 yaşındaki Fouz Al Fahad da yer alıyordu. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan bu fenomen, "The Real Fouz Beauty" salonu ve "Real Fouz Beauty" markasının pazarlamasını yapıyordu.

Bidoon ismini kullanan ve Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi olan ve kendi kozmetik markası "Farah Al Hady" olan Farah Hady de şüphelilerden birisiydi.

HAYALİ SATIŞLAR

Polat çiftine yönelik soruşturma sırasında itirafçı olmak isteyen ama başaramayan muhasebeci Ahmet Gün, ifadesinde hayali satışlardan söz etti. Gün, internet satış sitelerinden yüksek gelir elde ediliyor gibi gösterilmesine rağmen, eksik faturalar kesildiğini ve hayali satışlardan şüphelendiğini söylemiş, yasa dışı bahis kaynaklı para kuşkusunu aktarmıştı.

Ahmet Gün, kızı adına şirket kurarak Polat ailesinin çarkına dahil oldu ve muhtemelen sistemi çok iyi biliyor. Gün, yeniden bilgi verirse hayali satışlar ve kara suçlamaları daha sağlam temele oturacak.

Gün'un bu ifadesine karşılık beraber çalıştığı diğer muhasebeçi Zümrüt Yerebakan, ayrıntılı bilgi verekek etkin pişmanlıktan yararlanmayı başardı. Yerebakan, Gün'ün Polat ailesini parayı sisteme sokmada yardımcı olduğu için çek bile kestiğini ve bu şekilde komisyon aldığını da anlattı.

Savcılık, şu an Polat çiftinin mali trafiğine daha hakim ve kara paranın kaynağının duruşma tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.