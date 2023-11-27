Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Meclis'te yoğun hafta
Meclis'te yoğun hafta
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 19:23, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 19:23
Yazdır
Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber