FETÖ'den yargılanan Metin Topuz tahliye edildi

- FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net