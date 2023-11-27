FETÖ'den yargılanan Metin Topuz tahliye edildi
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 19:33, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 19:33
- FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.