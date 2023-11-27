Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İstiklal Mahallesi 575. Sokak'ta bir kişinin, sabah kalktığında eşini yatakta hareketsiz halde bulduğunu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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