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Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu yuttu

Karadeniz'deki şiddetli fırtına dev dalgalara yol açtı, dalgalar 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu'nu adeta yuttu. Kemalpaşa-Hopa istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sahil yolunu kullanan araçlar zor anlar yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 21:08, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 21:07
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Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu yuttu

Sahil yolunu yutan dev dalgalar, kıyı şeridindeki şehirleri birbirine bağlayan yola büyük zarar verdi. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin sınırına kadar olan kısım dev dalgalardan etkilendi. Yol üzerinde bir çok araçta ağır hasar oluştu. Fırtınanın söktüğü ağaçlar suyla birlikte sürüklendi. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Artvin'de dalgalar ulaşımı vurdu

Artvin'in Karadeniz sahilindeki Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İlçe merkezinde etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Kemalpaşa Tüneli çıkışı ile balıkçı barınaklarının bulunduğu Kemalpaşa Limanı mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Kemalpaşa-Hopa istikameti, Karayolları ekiplerinin çalışmasının adından temizlenerek trafiğe açıldı.

Su baskını nedeniyle balıkçı barınakları ile Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bazı iş yerleri de zarar gördü.

Giresun'da şehir içi yolu suyla kaplandı

Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı. Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.

Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

Polisin önlem aldığı bölgede, Tirebolu Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, gazetecilere, saat 11.00 sıralarında fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgaların ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Büyük bir afet yaşadıklarını belirten Takır, "Sahildeki işletmeler zarar gördü. 2-2,5 kilometrelik alanda tutar dalımız yok. Gerekli destekler sağlanırsa kısa zamanda yaralarımızı sararız. Şükürler olsun ölü ya da yaralımız yok ama hasarımız çok. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik." diye konuştu.

Dalgalar nedeniyle Görele, Tirebolu'nun Özlü, Karademir ve Doğancı köyleri ile Keşap'ın otogar ile Uluburun mevkisindeki Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve moloz sürüklendi. Karayolları ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, moloz ve taşların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Giresun kent merkezinde ise eski emniyet müdürlüğü binası karşısında dalgalar nedeniyle yolda oluşan su birikintileri ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Dev dalgaların yola taşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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